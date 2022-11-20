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Диван Дарем Оптима

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Характеристики товара

Описание

Создание дивана "Дарем Оптима" покрыто вдохновением от восточных сказок. Диван имеет не обычные округлые изогнутые формы. Подлокотники плавно перетекают волной на край сидения. По краю дивана на подлокотниках и сидении проходит тонкая окантовка из ткани и нитка металлических мебельных гвоздиков цветом состаренной бронзы.

Диван предназначен для ежедневного сна и сидения.
Механизм разложения "Тик-так". При разложении дивана ваше напольное покрытие останется целым. А если у вас пушистый, ворсистый ковер, то механизм "Тик-так" - это самое лучшее решение. Диваны класса Оптима имеют наклонную спинку, это обеспечивает удобную эргономичную посадку. Спальное место изготовлено из оптимального ортопедического матраса. В основании сидения ортопедические березовые латы, независимый пружинный блок Поскет Спринг, пенополиуретан повышенного качества. Каркас дивана изготовлен из 100% березовой фанеры высшей категории, буковые элементы в несущих конструкциях. Диван имеет большой, вместительный ящик для белья. Подлокотники соединяет задняя планка, что дает дополнительную жесткость каркасу и предохраняет стену от загрязнения.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина2420 мм

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