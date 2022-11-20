Диван Дели

6 оценок

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Диван Дели

4.8
28 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван Генри
Диван Генри
Следующий Диван Элефант Мини-2
Диван Элефант Мини-2

Характеристики товара

Описание

Длина - 2190 мм

Глубина - 880 мм

Высота - 890 мм

Вес: 69 кг

Производство Россия

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа, рогожка

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Дуб СономаДуб Сонома
Линум ВенгеЛинум Венге
ПикарПикар
Ясень ШимоЯсень Шимо

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