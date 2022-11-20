Длина - 2190 мм
Глубина - 880 мм
Высота - 890 мм
Вес: 69 кг
Производство Россия
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа, рогожка
Стул Signal aleksander, серый
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Стул Kair, темно-серый, ножки золото
Стул Kair, темно-синий, ножки черные
Стул Kair, темно-синий, ножки золото
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Столешница Дуолит, прямоугольник 120x40
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