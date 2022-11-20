Диван Дели малогабаритный

7 оценок

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Диван Дели малогабаритный

4.8
19 090 ₽
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Диван Дели
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Скамья с ящиком

Характеристики товара

Описание

Длина - 1550 мм

Глубина - 900 мм

Высота - 880 мм

Вес: 50 кг

Производство Россия

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа, рогожка

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Дуб СономаДуб Сонома
Линум ВенгеЛинум Венге
ПикарПикар
Ясень ШимоЯсень Шимо

Выполненные заказы

Диван Дели двухместный, серый велюр, оливковый кант
Диван Дели двухместный, серый велюр, оливковый кантДиван Дели двухместный, серый велюр, оливковый кантДиван Дели двухместный, серый велюр, оливковый кант
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