Длина - 1550 мм
Глубина - 900 мм
Высота - 880 мм
Вес: 50 кг
Производство Россия
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа, рогожка
Стул Halmar K227, светло-серый
Стул Halmar K226, светло-серый
Стул Grace, черный, ножки дуб, BL19
Стул Grace, серебристый, ножки дуб, BL03
Стул Grace, оливковый, ножки дуб, BL75
Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78
Стул Grace, бирюзовый, ножки орех, BL85
Стул Malawi, синий, тк.BL86
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
Стол АРКОС 16-1