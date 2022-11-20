Фотография Диван DEMASSI от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван DEMASSI

4.6
Оптовая цена
100 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван DEMASSI
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Диван DEMASSI

4.6
100290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван Demassi простой и строгий силуэт, приятный вид, изысканные детали, отделка прибитым кантом, контрастные ножки черного цвета и гарантированный комфорт.• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры.

• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Подвес сиденья на арочных пружинах, спинки - на перекрещенных эластичных ремнях
• Ножки из массива гевеи с нитроцеллюлозным покрытием черного цвета.
• Велюр 100% полиэстер
• Отделка лентой с заклепками, подчеркивающей ножки.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д142 x Г80 x В69,5 см.
Вес - 30 кг.

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Основные характеристики

  • Длина1380 мм
  • Глубина800 мм
  • Цветсерый
  • Высота780 мм

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