Диван DEMASSI
100290 ₽
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Диван Demassi простой и строгий силуэт, приятный вид, изысканные детали, отделка прибитым кантом, контрастные ножки черного цвета и гарантированный комфорт.• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры.
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Подвес сиденья на арочных пружинах, спинки - на перекрещенных эластичных ремнях
• Ножки из массива гевеи с нитроцеллюлозным покрытием черного цвета.
• Велюр 100% полиэстер
• Отделка лентой с заклепками, подчеркивающей ножки.
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д142 x Г80 x В69,5 см.
Вес - 30 кг.