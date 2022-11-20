Товар в корзине. Перейти

Диван Денвер

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Барон, красный
Диван Барон, красный
Следующий Диван Барон, зеленый
Диван Барон, красный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1100 мм
  • Глубина630 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

Похожие товары

Диван Барон, зеленыйНастоящее фото товара Диван Барон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
7

Диван Барон, зеленый

Диван ЭффектНастоящее фото товара Диван Эффект, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена
13

Диван Эффект

Диван ГердаНастоящее фото товара Диван Герда, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена
10

Диван Герда

Диван раскладной ВаленсияНастоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
12

Диван раскладной Валенсия

Диван-кровать Адрианна, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, бежевый

Диван-кровать Адрианна, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Диван-кровать ФортеНастоящее фото товара Диван-кровать Форте, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
7

Диван-кровать Форте

Диван VintageНастоящее фото товара Диван Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
14

Диван Vintage

Диван 2-х местный ТосканоНастоящее фото товара Диван 2-х местный Тоскано, произведённого компанией ChiedoCover
52 690
Оптовая цена
12

Диван 2-х местный Тоскано

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
49 790
Оптовая цена
14

Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт

Другие товары из раздела диваны для гостиниц оптом

Диван угловой 4-х местный Квадрато СтандартНастоящее фото товара Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
5

Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт

Диван Дарем ОптимаНастоящее фото товара Диван Дарем Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
142 890
Оптовая цена
14

Диван Дарем Оптима

Модульная мебель Бруклин ПремиумНастоящее фото товара Модульная мебель Бруклин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
63 390
Оптовая цена
14

Модульная мебель Бруклин Премиум

Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Диван Оскар с каретной стяжкой

Диван ОскарНастоящее фото товара Диван Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Диван Оскар

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
7

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Флеш ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
10

Стол Флеш ЛДСП

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Диван Честер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 800
100Хит

Диван Честер черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Ligero №2, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Ligero №2

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01536, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
11

Светильник потолочный 01536

Настоящее фото товара Светильник потолочный 01535, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
6

Светильник потолочный 01535

Настоящее фото товара Светильник потолочный 01532, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
10

Светильник потолочный 01532

Диван 3х-местный ЛаунжНастоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
70 790
Оптовая цена
12

Диван 3х-местный Лаунж