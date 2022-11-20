Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветсиний
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Столовая группа 03
Барный стол Леморей
Стеновые панели Варшава 25см
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный
Диван двухместный под ротанг SOFT 2
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол