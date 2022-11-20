Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Эдвард
Диван Робб
Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные
Ретро - гирлянда Баночки, 10 ламп с экстра теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Mercury, 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Satellite, 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные
Парикмахерское кресло Atlantis
Подстолье ER 5005H