Фотография Диван Дива П1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Диван Дива П1

4.4
Цена43650 ₽
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Диван Дива П1
Диван Дива П1
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Диван Дива П1

4.4
43650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Высота800 мм
  • Длина2170 мм
  • Глубина1040 мм
  • Материал сиденьяткань

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