Товар в корзине. Перейти
Диван для гостиной Anturio - фото 1Диван для гостиной Anturio - фото 2

Диван для гостиной Anturio

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кожаный диван Elkan
Кожаный диван Elkan
Следующий Кожаный диван Leyton
Кожаный диван Elkan

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина2740 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм с подлокотниками, ЛайтНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 590 ₽
9

Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт

Стул Lotos с подолкотниками, коньякНастоящее фото товара Стул Lotos с подолкотниками, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
15

Стул Lotos с подолкотниками, коньяк

Настоящее фото товара Кресло Liman, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Кресло Liman, капучино

Стул Мирэлла ЛайтНастоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
11

Стул Мирэлла Лайт

Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
5

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, пластик белый

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой