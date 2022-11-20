Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина1410 мм
- Глубина730 мм
- Вес41 кг
- Цветкоричневый
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Диван барный Флэш
Диван Simple
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стул Вилла
Диван Монте-Карло