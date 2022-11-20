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Диван для офиса Domus, двухместный - фото 1

Диван для офиса Domus, двухместный

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина1410 мм
  • Глубина730 мм
  • Вес41 кг
  • Цветкоричневый

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