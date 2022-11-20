Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1860 мм
- Глубина950 мм
- Вес68 кг
- Цветчерный
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван София линейный
Стол Миллер 160
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Секция стульев 02
Диван большой, угловой
Диван Бурлеск