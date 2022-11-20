Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1060 мм
- Глубина950 мм
- Вес68 кг
- Цветсерый
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Стол Лидер 3, черный
Стул Хит 25мм с пюпитром
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул уличный из реек сосны, темный
Диван Монте-Карло