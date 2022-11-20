Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1480 мм
- Глубина780 мм
- Вес33 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стул Хит 20мм
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте