Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1980 мм
- Глубина780 мм
- Вес41 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван модульный с каретной стяжкой
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Секция стульев 01
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый