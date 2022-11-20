Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина820 мм
- Вес50 кг
- Цветзеленый
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
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Диван офисный Царица Востока
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Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
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