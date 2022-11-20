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Диван для офиса Trend, двухместный - фото 1

Диван для офиса Trend, двухместный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина820 мм
  • Вес50 кг
  • Цветзеленый

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