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Диван для офиса Trend, одноместный - фото 1

Диван для офиса Trend, одноместный

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина820 мм
  • Вес35 кг
  • Цветзеленый

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