Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина870 мм
- Глубина820 мм
- Вес35 кг
- Цветзеленый
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Стул Борно
Диван Ассоль
Диван Винтаж
Диван Бостон
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Изо Хром
Диван кресло для ресторана