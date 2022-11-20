Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина2170 мм
- Глубина820 мм
- Вес64 кг
- Цветголубой
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Рондо
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Тик-так
Диван Нео
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Аояма
Диван офисный Царица Востока
Диван Дублин
Стол складной Монифит
Стул Изо
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Диван большой, угловой
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван с подлокотниками
Стул Кьявари Серебро, пластиковый