Товар в корзине. Перейти

Диван Дольче

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван современный Марко
Диван современный Марко
Следующий Диван Константин
Диван современный Марко

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Длина1320 мм
  • Глубина730 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

Похожие товары

Диван КонстантинНастоящее фото товара Диван Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена
7

Диван Константин

Диван раскладной ШеллНастоящее фото товара Диван раскладной Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
Оптовая цена
8

Диван раскладной Шелл

Диван Эго №1, клик-клакНастоящее фото товара Диван Эго №1, клик-клак, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
5

Диван Эго №1, клик-клак

Диван Эго №2Настоящее фото товара Диван Эго №2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
9

Диван Эго №2

Настоящее фото товара Диван Мальта №3, произведённого компанией ChiedoCover
45 390
Оптовая цена
5

Диван Мальта №3

Диван прямой Мальта №2Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
11

Диван прямой Мальта №2

Диван прямой Невпорт, двухместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Диван прямой Невпорт, двухместный

Диван прямой Невпорт, трехместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
10

Диван прямой Невпорт, трехместный

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Диван Томас, пасмурно серыйНастоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
45Хит

Диван Томас, пасмурно серый

Выполненные заказы

Диван Дольче, велюр синий
Диван Дольче, велюр синийДиван Дольче, велюр синийДиван Дольче, велюр синийДиван Дольче, велюр синий
Подробнее о заказе

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван Кио 200, произведённого компанией ChiedoCover
71 790
Оптовая цена
6

Диван Кио 200

Диван Кио 140Настоящее фото товара Диван Кио 140, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
11

Диван Кио 140

Диван ПремьерНастоящее фото товара Диван Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
78 990
Оптовая цена
7

Диван Премьер

Диван Фэнтази 200Настоящее фото товара Диван Фэнтази 200, произведённого компанией ChiedoCover
44 900
Оптовая цена
7

Диван Фэнтази 200

Диван Фэнтази 140Настоящее фото товара Диван Фэнтази 140, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
14

Диван Фэнтази 140

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
15

Диван Кубус

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №2, произведённого компанией ChiedoCover
49 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Weave №2

В наличии 24 шт.
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветныеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
7

Светильник подвесной KH01157

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01156, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
10

Светильник подвесной KH01156

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01154, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
14

Светильник подвесной KH01154