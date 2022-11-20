Характеристики товара
Описание
Диван «ДОЛЬКИ» визуально состоит из 3-х основных частей: спинка, сиденье и рама-основание.
Спинка и сиденье могут быть обшити в отличный от других частей цвет обивки — это дает возможность создать свой оригинальный стиль интерьера.
Наполнитель: Высококачественный пенополиуретан ST2236 и ST3542 толщиной 20 мм и 50 мм соответственно..
Материал обивки: Высококачественная «дышащая» искусственная кожа с полиуретановым покрытием или ткань.
Цена указана зп погонный метр
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Глубина760 мм