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          Фотография Диван Дольки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Диван Дольки

          4.9
          Оптовая цена
          от 12 590 ₽
          При покупке от 5 штук
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          Диван Дольки
          Диван Дольки
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          Характеристики товара

          Описание

          Диван «ДОЛЬКИ» визуально состоит из 3-х основных частей: спинка, сиденье и рама-основание.

          Спинка и сиденье могут быть обшити в отличный от других частей цвет обивки — это дает возможность создать свой оригинальный стиль интерьера.

          Наполнитель: Высококачественный пенополиуретан ST2236 и ST3542 толщиной 20 мм и 50 мм соответственно..

          Материал обивки: Высококачественная «дышащая» искусственная кожа с полиуретановым покрытием или ткань.

          Цена указана зп погонный метр

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          Основные характеристики

          • Высота810 мм
          • Глубина760 мм

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