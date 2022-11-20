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          Фотография Диван Довиль большой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Диван Довиль большой

          5
          Оптовая цена
          от 110 690 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Диван Довиль большой
          Диван Довиль большой
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          Характеристики товара

          Описание

          Большой диван Довиль с механизмом трансформации «Сюзи» может использоваться в качестве гостевого варианта. Этот оригинальный и практичный механизм обеспечивает создание просторного спального места и при этом компактен в сложенном виде.

          В качестве наполнителя служат пенополиуретановые блоки, что создает повышенный комфорт в использовании дивана Довиль. Четыре подушки, идущие в комплекте, подчеркивают удобство продукции нашей мебельной фабрики.

          Мы можем предложить вам широкий ассортимент расцветок обивочных тканей, что позволит разместить большой диван Довиль практически в любом интерьере, а также мы можем сделать дополнительное подушки для вашего удобства.

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          Основные характеристики

          • Высота920 мм
          • Длина1840 мм
          • Глубина1050 мм

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