Характеристики товара
Описание
Большой диван Довиль с механизмом трансформации «Сюзи» может использоваться в качестве гостевого варианта. Этот оригинальный и практичный механизм обеспечивает создание просторного спального места и при этом компактен в сложенном виде.
В качестве наполнителя служат пенополиуретановые блоки, что создает повышенный комфорт в использовании дивана Довиль. Четыре подушки, идущие в комплекте, подчеркивают удобство продукции нашей мебельной фабрики.
Мы можем предложить вам широкий ассортимент расцветок обивочных тканей, что позволит разместить большой диван Довиль практически в любом интерьере, а также мы можем сделать дополнительное подушки для вашего удобства.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Длина1840 мм
- Глубина1050 мм