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Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - фото 1Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - фото 2Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - фото 3Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - фото 4

Диван двухместный под ротанг SOFT 2

8 оценок
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Популярные варианты ткани

Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Диван двухместный под ротанг SOFT 2 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.

Артикул: IDEA SOFT 2

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1210 мм
  • Глубина625 мм
  • Вес14 кг

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