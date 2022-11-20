Фотография Диван двухместный Сибиу, изумрудный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Диван двухместный Сибиу, изумрудный

4.7
Оптовая цена
83 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван двухместный Сибиу, изумрудный
Диван двухместный Сибиу, изумрудный
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О товаре

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Диван двухместный Сибиу, изумрудный

4.7
83490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван двухместный Сибиу, простой дизайн, ножки с наконечниками под латунь, обивка с роскошным и деликатным кантом

• Диван с динамичным рисунком на сидении и забавным вышитым геометрическим узором, подчеркнутым контрастным кантом
• Сидение и спинка с наполнителем из пеноматериала
• Каркас из бука и клееной фанеры
• Подвеска с пружинами, имеющими арочный изгиб, для большего комфорта
• Ножки из массива гевеи с лаковым полиуретановым покрытием цвета орехового дерева и латунными наконечниками.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д.136 x Г.73 x В.75 см
Вес - 31 кг

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Основные характеристики

  • Длина1320 мм
  • Глубина780 мм
  • Цветзеленый
  • Высота810 мм

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