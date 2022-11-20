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Диван Джованни 3-х местный - фото 1Диван Джованни 3-х местный - фото 2Диван Джованни 3-х местный - фото 3

Диван Джованни 3-х местный

7 оценок
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Диван Гранвиль
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Диван Гранвиль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина2600 мм
  • Глубина940 мм

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