Диван Эдем, серый

15 оценок

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Диван Эдем, серый

4.8
17 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван малогабаритный. Механизм трансформации - выкатной

Наполнение - ППУ на ортопедических латах. Наполнение подушек- синтешар, чехлы съемные

Вместительный короб для белья

Размеры в разложенном виде 200 см х 150 см. Возможно исполнение в других размерах

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа


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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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