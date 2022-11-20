Диван малогабаритный. Механизм трансформации - выкатной
Наполнение - ППУ на ортопедических латах. Наполнение подушек- синтешар, чехлы съемные
Вместительный короб для белья
Размеры в разложенном виде 200 см х 150 см. Возможно исполнение в других размерах
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа
Декор на стул Кьявари 01
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22
Стационарный массажный стол FIX MT1
Стол массажный Профи люкс стационарный
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Стул Тони, гобелен синий
Матрас Classic стандарт, 2000x1100
Халат детский из биохлопка Edgard
Диван Даллас с оттоманкой, какао
Стол журнальный Альбано
Стол журнальный BeautyStyle 9
Стол журнальный BeautyStyle 7
Стол придиванный Агами
Стол журнальный Хадсон
Стол журнальный Стэм
Стол журнальный Стилгрей
Стул Solar, красный