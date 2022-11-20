Характеристики товара
Описание
В данной серии возможно изготовление кресла и ящика
Основные характеристики
- Ширина1070 мм
- Длина2000 мм
В данной серии возможно изготовление кресла и ящика
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Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
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