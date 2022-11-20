Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбежевый
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Банкетка Лотос 4
Пуфик-банкетка Салация
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый
Декоративная подушка Кофе
Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук
Диван угловой JIMI, темно-синий