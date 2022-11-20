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Диван Float

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота920/1350 мм
  • Ширина810/890 мм
  • Длина2060/2900 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, коричневый, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

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