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Диван Фреско Оптима

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Характеристики товара

Описание

Диван "Фреско Оптима" - выполнен в стиле модерн или лофт. Простые универсальные формы дивана подчеркнуты декоративной двойной прострочкой.

Буковые опоры придают стабильность и уверенность внешнему виду.
Диван "Фреско Оптима" замечательно смотрится в таких современных обивках, как мебельная замша, велюры, рогожка.
«Фреско Оптима» имеет механизм разложения "Тик-так". При раскладывании образовывается большое ровное спальное место.
Подлокотники дивана соединяет задняя планка. Преимущество задней планки в том, что она дает дополнительную жесткость каркасу дивана и оставляет стену чистой. Под сидением есть объемный ящик для хранения белья и подушек.
Каркас: мебельная фанера высшей категории, буковые

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1130 мм
  • Длина2400 мм

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