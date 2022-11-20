Характеристики товара
Описание
Диван "Фреско Оптима" - выполнен в стиле модерн или лофт. Простые универсальные формы дивана подчеркнуты декоративной двойной прострочкой.
Буковые опоры придают стабильность и уверенность внешнему виду.
Диван "Фреско Оптима" замечательно смотрится в таких современных обивках, как мебельная замша, велюры, рогожка.
«Фреско Оптима» имеет механизм разложения "Тик-так". При раскладывании образовывается большое ровное спальное место.
Подлокотники дивана соединяет задняя планка. Преимущество задней планки в том, что она дает дополнительную жесткость каркасу дивана и оставляет стену чистой. Под сидением есть объемный ящик для хранения белья и подушек.
Каркас: мебельная фанера высшей категории, буковые
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1130 мм
- Длина2400 мм