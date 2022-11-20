Товар в корзине. Перейти

Диван Герда

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Эффект
Диван Эффект
Следующий Диван раскладной Валенсия
Диван Эффект

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

Похожие товары

Диван раскладной ВаленсияНастоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
12

Диван раскладной Валенсия

Диван-кровать Адрианна, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, бежевый

Диван-кровать Адрианна, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Диван-кровать ФортеНастоящее фото товара Диван-кровать Форте, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
7

Диван-кровать Форте

Диван VintageНастоящее фото товара Диван Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
14

Диван Vintage

Диван 2-х местный ТосканоНастоящее фото товара Диван 2-х местный Тоскано, произведённого компанией ChiedoCover
52 690
Оптовая цена
12

Диван 2-х местный Тоскано

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
49 790
Оптовая цена
14

Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт

Диван угловой 4-х местный Квадрато СтандартНастоящее фото товара Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
5

Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт

Диван Дарем ОптимаНастоящее фото товара Диван Дарем Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
142 890
Оптовая цена
14

Диван Дарем Оптима

Модульная мебель Бруклин ПремиумНастоящее фото товара Модульная мебель Бруклин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
63 390
Оптовая цена
14

Модульная мебель Бруклин Премиум

Другие товары из раздела диваны для гостиниц оптом

Диван ЛанкастерНастоящее фото товара Диван Ланкастер, произведённого компанией ChiedoCover
76 817
Оптовая цена
10

Диван Ланкастер

Настоящее фото товара Диван Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
65 690
Оптовая цена
7

Диван Бруклин

Диван Фреско ОптимаНастоящее фото товара Диван Фреско Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
138 290
Оптовая цена
9

Диван Фреско Оптима

Диван Биг-бенНастоящее фото товара Диван Биг-бен, произведённого компанией ChiedoCover
70 190
Оптовая цена
13

Диван Биг-бен

Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Диван Оскар с каретной стяжкой

Диван ОскарНастоящее фото товара Диван Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Диван Оскар

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
7

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

С этим товаром покупают

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Стол Кронос D550, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
6

Стол Кронос D550

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые

Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01158, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
11

Светильник подвесной KH01158

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
7

Светильник подвесной KH01157

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01156, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
10

Светильник подвесной KH01156

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01154, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
14

Светильник подвесной KH01154