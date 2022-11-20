Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветбежевый
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Столовая группа на 2 персоны
Диван-кушетка Рекамье
Дорожка ARS
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Диван кровать Версаль
Диван Nottingham, белый, 2-х местный