Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Длина1580 мм
- Глубина1200 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стол обеденный Киллен
Стул пластиковый Gaius, с сеткой
Стул Бари хром
Стул Бари Люкс хром
Стул Бари Люкс эмаль
Стул Бари эмаль
Стул Тито Софт хром
Кресло игровое TopChairs Impala желтое