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Диван глубокий Берг

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Диван Keri, 1200x700x700
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Диван Keri, 1200x700x700

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Длина2400 мм
  • Глубина1100 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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