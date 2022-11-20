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Диван Гравитация

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Диван Jelly Rea

Характеристики товара

Описание

Комфорт — главное в каждом доме (независимо от количества квадратных метров). А в этом году это еще и главный принцип всех дизайнеров интерьера. Плюс большое значение уделяется эргономике и красоте. Наш самый мягкий в коллекции диван Гравитация вторит этому посылу: приглашая к настоящему отдыху.

Подушки выполнены из двух видов тканей разных цветов, что позволяет менять цвет дивана по настроению. Диван Гравитация- это встреча строгости лофта и легкости современного стиля: не нужно себя ограничивать.

Самое важное – комфорт и свобода. Комфорт обеспечивают объемные подушки, свободу – возможность выбора. По всему периметру дивана идут резинки, помогающие добиться двойной мягкости. Диван стоит на тонких, но устойчивых ножках из брутального некрашеного металла. Создается ощущение, что он словно парит в воздухе.

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина2200 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсерый, коричневый, голубой

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