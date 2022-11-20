Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Диван Честер черный
Диван Гарда
Диван Kanel
Стол Гретта прямоугольный
Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп
Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением
Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом
Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп