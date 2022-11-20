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Диван Грейс, велюр

Артикул: CH-050-405
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Обивкавелюр Velvet Lux 83
  • Материалткань, дерево
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

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