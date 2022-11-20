Товар в корзине. Перейти
Диван Gues - фото 1Диван Gues - фото 2Диван Gues - фото 3

Диван Gues

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван в промышленном стиле Creta
Диван в промышленном стиле Creta
Следующий Диван Oliv
Диван в промышленном стиле Creta

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1840/2840 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
10

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Настоящее фото товара Стул Виота 217, Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
8

Стул Виота 217, Stone

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
12

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой