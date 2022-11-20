Фотография Диван Guy 3х местный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван Guy 3х местный

4.8
Оптовая цена
116 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Guy 3х местный
Диван Guy 3х местный
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Диван Guy 3х местный

4.8
116290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1920 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес43 кг
  • Цветжелтый

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