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Диван Harper - фото 1

Диван Harper

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Характеристики товара

Описание

Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Спинка и подлокотники дивана перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина2340 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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