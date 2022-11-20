Диван Hexo, черный
92790 ₽
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Диван 2-х местный, Hexo. Очень простой дизайн, линии в осовремененном ретро-стиле смотрятся актуально, невероятный комфорт для отдыха на каждый день.
• 100% полиэстера
• Наполнитель сиденья : полиуретановый наполнитель + чехол из полиэстеровых волокон
• Спинка и подлокотники: полиуретановый наполнитель + чехол из полиэстеровых волокон
• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из массива гевеи, покрытие нитролаком. Высота 16 см
• На дуговых пружинах
Размеры упаковки:
Габариты - Д.141 x Г.79 x В.66 см
Вес - 35 кг