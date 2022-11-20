Фотография Диван Hexo, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Диван Hexo, черный

5
Оптовая цена
92 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Hexo, черный
Диван Hexo, черный
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О товаре

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Диван Hexo, черный

5
92790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван 2-х местный, Hexo. Очень простой дизайн, линии в осовремененном ретро-стиле смотрятся актуально, невероятный комфорт для отдыха на каждый день.

• 100% полиэстера
• Наполнитель сиденья : полиуретановый наполнитель + чехол из полиэстеровых волокон
• Спинка и подлокотники: полиуретановый наполнитель + чехол из полиэстеровых волокон

• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из массива гевеи, покрытие нитролаком. Высота 16 см
• На дуговых пружинах

Размеры упаковки:
Габариты - Д.141 x Г.79 x В.66 см
Вес - 35 кг

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Глубина765 мм
  • Цветчерный
  • Высота800 мм

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