Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1270 мм
- Глубина740 мм
- Вес30 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
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