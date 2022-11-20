Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Манчестер
Диван Гарда
Кресло Airpuff
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Светильник подвесной KH01135
Светильник подвесной KH01134
Светильник подвесной KH01133
Светильник подвесной KH01131
Светильник подвесной KH01130