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Диван Horo, 1200x700x700 - фото 1

Диван Horo, 1200x700x700

15 оценок
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Диван Крестов

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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