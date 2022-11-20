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Диван Индор, трехместный - фото 1Диван Индор, трехместный - фото 2

Диван Индор, трехместный

Артикул: CH-049-620
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина845 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес12 кг
  • Обивканить сфера
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.60 м3

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