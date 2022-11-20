Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина845 мм
- Высота1000 мм
- Вес12 кг
- Обивканить сфера
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.60 м3
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