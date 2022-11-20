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Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 1Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 2Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 3Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 4Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 5Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый - фото 6

Диван из кожи KF1016-3P светло-коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина960 мм
  • Длина2160 мм
  • Вес115 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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