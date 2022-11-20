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Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый - фото 1

Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 188 см

Ширина: 70 см

Высота: 79 см

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