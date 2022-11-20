Характеристики товара
Описание
Длина: 188 см
Ширина: 70 см
Высота: 79 см
Длина: 188 см
Ширина: 70 см
Высота: 79 см
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Монте-Карло
Диван Сканди
Кресло Хукер
Кресло Бонни
Урна У-02
Система оповещения клиентов K-610
Система оповещения клиентов K-850
Система оповещения клиентов K-TP10 Front
Система оповещения клиентов K-TP10 Top