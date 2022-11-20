Характеристики товара
Описание
Диван, который воплощает мечту об идеальном интерьере: ярком, красочном, стильном и эмоционально наполненным.
Особая форма и изящные линии добавят мягкости в любое пространство. Насыщенный цвет выделит диван и сделает его главным акцентом в интерьере.
Продуманный наполнитель с «эффектом памяти» Memory foam обеспечит комфорт посадки. К мягкой велюровой обивке невероятно приятно прикасаться.
Изюминкой служат подушки округлой формы – они словно небольшие горошины на стручке - кокетливые и трогательно-нежные.
По-настоящему уютный диван займет важное место в вашем доме и станет любимым местом времяпрепровождения.
Основные характеристики
- Ширина2500 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр, микрофибра
- Цветголубой