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Диван Jelly Rea

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Характеристики товара

Описание

Диван, который воплощает мечту об идеальном интерьере: ярком, красочном, стильном и эмоционально наполненным.

Особая форма и изящные линии добавят мягкости в любое пространство. Насыщенный цвет выделит диван и сделает его главным акцентом в интерьере.

Продуманный наполнитель с «эффектом памяти» Memory foam обеспечит комфорт посадки. К мягкой велюровой обивке невероятно приятно прикасаться.

Изюминкой служат подушки округлой формы – они словно небольшие горошины на стручке - кокетливые и трогательно-нежные.

По-настоящему уютный диван займет важное место в вашем доме и станет любимым местом времяпрепровождения.

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Основные характеристики

  • Ширина2500 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр, микрофибра
  • Цветголубой

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