Фотография Диван JIMI, розовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван JIMI, розовый

4.7
Оптовая цена
102 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван JIMI, розовый
Диван JIMI, розовый
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Диван JIMI, розовый

4.7
102090 ₽
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Характеристики товара

Описание

3-местный диван Jimi. Модная расцветка и мягкая обивка, этот диван отлично сочетается в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания нежного и уютного интерьера.

• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из березы с НЦ-лакировкой
• Подвеска с помощью арочных пружин для сиденья и эластичных лент для спинки
• Наполнитель подлокотников из пеноматериала
• Обивка из легкой ткани меланж 90% полиэстера 10% хлопка

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д187 x В81 x Г48 см
Вес - 39,5 кг.


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Основные характеристики

  • Длина1850 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветрозовый
  • Высота790 мм

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