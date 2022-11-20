Фотография Диван Jimi в скандинавском стиле, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Jimi в скандинавском стиле, серый

5
Оптовая цена
76 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Jimi в скандинавском стиле, серый
Диван Jimi в скандинавском стиле, серый
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Диван Jimi в скандинавском стиле, серый

5
76090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный и комфортный, вы не устоите перед диваном в скандинавском стиле Jimi! Этот диван отлично будет смотреться в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания уютного и роскошного интерьера.

• Обивка 80% полиэстера, 20% льна
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Подвеска сиденья на пружинах и эластичных ремешках, спинка на перекрещенных ремешках
• Ножки из массива гевеи с покрытием нитролаком

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Ш.128 x В.46 x Г.77 см
Вес - 35 кг



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Основные характеристики

  • Длина1260 мм
  • Глубина760 мм
  • Цветсерый
  • Высота760 мм

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