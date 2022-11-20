Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый
76090 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Стильный и комфортный, вы не устоите перед диваном в скандинавском стиле Jimi! Этот диван отлично будет смотреться в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания уютного и роскошного интерьера.
• Обивка 80% полиэстера, 20% льна
• Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы
• Подвеска сиденья на пружинах и эластичных ремешках, спинка на перекрещенных ремешках
• Ножки из массива гевеи с покрытием нитролаком
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Ш.128 x В.46 x Г.77 см
Вес - 35 кг