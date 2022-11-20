Диван JIMI, зеленый
102090 ₽
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3-местный диван Jimi. Модная расцветка и мягкая обивка, этот диван отлично сочетается в гостиной в нордическом стиле с мебелью светлых тонов для создания нежного и уютного интерьера.
• Каркас из массива лиственницы и клееной фанеры
• Ножки из березы с НЦ-лакировкой
• Подвеска с помощью арочных пружин для сиденья и эластичных лент для спинки
• Наполнитель подлокотников из пеноматериала
• Обивка из легкой ткани меланж 90% полиэстера 10% хлопка
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д187 x В81 x Г48 см
Вес - 39,5 кг.