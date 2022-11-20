Товар в корзине. Перейти
Диван Joe - фото 1

Диван Joe

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Carol
Диван Carol
Следующий Диван трехместный Vinny тёмно-серый 183 см
Диван Carol

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1100/2400 мм
  • Длина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес29/62 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
11

Диван Антей

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Диван Оскар с каретной стяжкой

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus серый антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Air Plus серый антрацит

Диван раскладной ВаленсияНастоящее фото товара Диван раскладной Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
12

Диван раскладной Валенсия

Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
15

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан

В наличии 100 шт.
Диван Бран, серо-коричневыйНастоящее фото товара Диван Бран, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790
Оптовая цена
11

Диван Бран, серо-коричневый

Настоящее фото товара Угловая секция Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена
14

Угловая секция Лаунж

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой